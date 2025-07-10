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10 июля, 11:15

Транспорт

На будущей станции "Липовая роща" началось строительство

На будущей станции "Липовая роща" началось строительство

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На будущей станции метро "Липовая роща", которая появится за МКАД, стартовало строительство монолитных конструкций. Эта станция войдет в состав новой линии, соединяющей деловой центр "Москва-Сити" и микрорайон Рублево-Архангельское.

В ближайшие годы планируется открытие еще шести станций на Троицкой линии. В Троицк метро придет через пять лет, проектные работы уже ведутся. Благодаря таким проектам столичная подземка становится все доступнее для жителей новых районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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