В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Звенигородского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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