Новости Московского транспорта

Почти 700 тысяч поездок совершили пассажиры регулярного речного электротранспорта с начала 2025 года. Речные маршруты помогают сэкономить время в пути и особенно актуальны там, где большое расстояние между мостами. Третий регулярный маршрут Новоспасский – ЗИЛ уже пользуется большой популярностью.

"За 6 месяцев этого года мы проверили почти 5 тысяч автобусов и электробусов. Это на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году. Безопасность пассажиров – наш главный приоритет. По поручению Сергея Собянина мы регулярно проводим тщательные техосмотры автобусов и электробусов. Плановая диагностика помогает обеспечивать бесперебойную работу транспорта, надежность и комфорт, а также предотвращает потенциальные случаи ДТП", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В Центре профразвития молодежи теперь работают лаборатория по 3D-моделированию, симуляторы и историческая экспозиция. Уникальное пространство центра открыто на втором ярусе станции метро "Деловой центр" Филевской линии с 10:00 до 18:00.