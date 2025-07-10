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10 июля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Первый беспилотный трамвай выйдет на линию в Москве осенью 2025 года

Первый беспилотный трамвай выйдет на линию в Москве осенью

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В Даниловском районе развивают транспортную инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. В районе улучшат доступность станций рельсового каркаса, в том числе новой станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро. В порядок приведут Летниковскую улицу, 2-й и 3-й Кожевнический переулки, Дербеневскую улицу и построят новые дороги.

"Утвержден проект планировки территории части бывшей промзоны Соколиная Гора на востоке столицы. На участке площадью 23,99 гектара в течение 8 лет с начала реализации проекта возведут современный жилой квартал для реализации программы реновации. Инфраструктуру территории дополнят объектами общественно-делового назначения, которые позволят создать более 3 тысяч рабочих мест. Начало строительных работ запланировано на конец 2026 года", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Началась разработка проекта благоустройства набережной в Рублеве-Архангельском на западе Москвы. У Захарковского карьера будет серфинг-центр, конгресс-холл, а также японский сад и парк.

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