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10 июля, 21:15

Транспорт

Работа пересадки между станциями метро "Парк культуры" изменилась с 1 июля

Работа пересадки между станциями метро "Парк культуры" изменилась с 1 июля

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На станции столичного метро "Парк культуры" Кольцевой линии начался капитальный ремонт эскалаторов. Из-за этого с 1 июля изменился режим работы станции.

В частности, вход на платформу "Парк культуры" закрывают в часы пик. Эскалаторы утром и вечером работают только на подъем, а вестибюль – только на выход. Изменения коснулись и пересадки с Кольцевой на Сокольническую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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