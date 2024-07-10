Работа пересадки между станциями метро "Парк культуры" изменилась с 1 июля

На станции столичного метро "Парк культуры" Кольцевой линии начался капитальный ремонт эскалаторов. Из-за этого с 1 июля изменился режим работы станции.

В частности, вход на платформу "Парк культуры" закрывают в часы пик. Эскалаторы утром и вечером работают только на подъем, а вестибюль – только на выход. Изменения коснулись и пересадки с Кольцевой на Сокольническую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

