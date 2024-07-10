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10 июля, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах в Москве 10 июля

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах в Москве 10 июля

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В ежедневной сводке столичный Дептранс призывает москвичей сверяться с расписанием поездов на МЦД-3, так как оно изменилось до 11 июля. Также изменения коснутся и пассажиров Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1.

Кроме того, ведомство напоминает о строительных работах на 14-м, 85-м, а также на участке с 29-го по 32-й километр МКАД. Вечерняя загруженность дорог ожидается на уровне 5–6 баллов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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