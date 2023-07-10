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10 июля, 21:15

Транспорт

Очередь на Крымский мост со стороны Тамани сократилась до 400 машин

Очередь на Крымский мост со стороны Тамани сократилась до 400 машин

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В очереди на Крымский мост со стороны Тамани осталось около 400 машин. Со стороны Керчи между тем очередей на пунктах пропуска уже нет.

В ассоциации туроператоров России заявили, что одна из причин скопления машин заключается в том, что до четверти всех туристов начинают отдых в понедельник.

Во время пиковой нагрузки водителям приходится стоять по пять часов. На месте дежурят сотрудники МЧС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортрегионывидеоЕлизавета Якушева
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