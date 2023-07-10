Специалисты МЧС установили на подъезде к Крымскому мосту светодиодные табло

Затор на Крымском мосту снова стал увеличиваться. Со стороны Тамани своей очереди на проезд ждут более тысячи автомобилей. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Специалисты МЧС установили на подъезде к Крымскому мосту мобильные светодиодные табло, которые будут информировать водителей о дорожной обстановке. По состоянию на 13:00 10 июля, примерное время ожидания составляет 5 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.