Сотрудники ГИБДД в штатском смогут фиксировать нарушения во время скрытого надзора

Сотрудникам ГИБДД в штатском хотят дать право фиксировать нарушения. Во время скрытого надзора на дорогах они, в частности, смогут оценивать опасное вождение, выезд на встречную полосу или разговор по мобильному телефону за рулем. Об этом говорится в проекте приказа МВД.

Сотрудники на автомобиле без опознавательных знаков должны будут передавать информацию обычным патрульным машинам, и уже они будут останавливать нарушителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.