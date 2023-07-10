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Транспорт

Сотрудники ГИБДД в штатском смогут фиксировать нарушения во время скрытого надзора

Сотрудники ГИБДД в штатском смогут фиксировать нарушения во время скрытого надзора

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Сотрудникам ГИБДД в штатском хотят дать право фиксировать нарушения. Во время скрытого надзора на дорогах они, в частности, смогут оценивать опасное вождение, выезд на встречную полосу или разговор по мобильному телефону за рулем. Об этом говорится в проекте приказа МВД.

Сотрудники на автомобиле без опознавательных знаков должны будут передавать информацию обычным патрульным машинам, и уже они будут останавливать нарушителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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