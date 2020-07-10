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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Интервью": Максим Ликсутов – о направлении развития московского транспорта

Пять мостов обновят в столице

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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В июне метро приняло 40 вагонов поезда "Москва-2020", за год – более 140. Парк Кольцевой линии и БКЛ на 100% состоит из поездов "Москва-2020".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы подготовили уникальную выставку "Станция Манеж", где посетители смогут взглянуть на транспортную систему столицы по-новому и узнать, как изменится наш город в будущем", – заявил заммэра Максим Ликсутов.

Более 22 тысяч поездок совершено с момента запуска первого регулярного речного электротранспорта.

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