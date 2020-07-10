Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В июне метро приняло 40 вагонов поезда "Москва-2020", за год – более 140. Парк Кольцевой линии и БКЛ на 100% состоит из поездов "Москва-2020".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы подготовили уникальную выставку "Станция Манеж", где посетители смогут взглянуть на транспортную систему столицы по-новому и узнать, как изменится наш город в будущем", – заявил заммэра Максим Ликсутов.

Более 22 тысяч поездок совершено с момента запуска первого регулярного речного электротранспорта.