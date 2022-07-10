Самолет на рейсе Москва – Актау готовят к вылету

Самолет Москва – Актау развернули в воздухе после часа полета. Лайнер вылетел из Шереметьево в 12:00, однако затем вернулся обратно.

В настоящий момент лайнер готовят к повторному вылету. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.