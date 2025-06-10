Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 июня

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Городские камеры показали свободный трафик на шоссе Энтузиастов

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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