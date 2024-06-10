Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 23:15

Транспорт

Новости регионов: летные испытания самолета SJ-100 стартовали в России

Новости регионов: летные испытания самолета SJ-100 стартовали в России

Новости часа: ЦОДД рекомендовал использовать столичное метро в связи с непогодой

График движения поездов на МЦД-2 изменился на 10 и 11 июня

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду

Центр Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Более 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта появилось в Москве

На МЦД-2 начались работы по модернизации станции Царицыно

Новости часа: более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством

Новости часа: мэр рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

В России стартовали летные испытания самолета SJ-100. Первый полет уже состоялся, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации. Продолжительность полета составила 2,5 часа, он прошел штатно. Сертификацию лайнера планируется завершить в 2025 году. Пассажирский лайнер станет еще одной моделью в семействе самолетов типа Superjet.

Режим ЧС регионального уровня введут в Якутии из-за лесных пожаров. Как сообщили в правительстве республики, это позволит нарастить силы и привлечь средства из федерального резерва. По данным мониторинга на 10 июня, в Якутии зарегистрировано 46 лесных пожаров на площади почти 100 тысяч гектаров, причем леса горят на территории 17 районов. Основная причина появления пожаров – сухие грозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика