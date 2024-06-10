Новости регионов: летные испытания самолета SJ-100 стартовали в России

В России стартовали летные испытания самолета SJ-100. Первый полет уже состоялся, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации. Продолжительность полета составила 2,5 часа, он прошел штатно. Сертификацию лайнера планируется завершить в 2025 году. Пассажирский лайнер станет еще одной моделью в семействе самолетов типа Superjet.

Режим ЧС регионального уровня введут в Якутии из-за лесных пожаров. Как сообщили в правительстве республики, это позволит нарастить силы и привлечь средства из федерального резерва. По данным мониторинга на 10 июня, в Якутии зарегистрировано 46 лесных пожаров на площади почти 100 тысяч гектаров, причем леса горят на территории 17 районов. Основная причина появления пожаров – сухие грозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

