Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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Новости

10 июня, 18:15

Экономика

Новости часа: ЦОДД рекомендовал использовать столичное метро в связи с непогодой

Новости часа: ЦОДД рекомендовал использовать столичное метро в связи с непогодой

График движения поездов на МЦД-2 изменился на 10 и 11 июня

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду

Центр Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

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Более 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта появилось в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал в связи с непогодой использовать метро для поездок по Москве. Согласно прогнозам синоптиков, в течение 10 июня в столице ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

Сервисом "Московский инвестор" с 2023 года воспользовались более 1,5 тысячи раз. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Объем производства продуктов питания в столице вырос на 18% в 2024 году, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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