Новости часа: ЦОДД рекомендовал использовать столичное метро в связи с непогодой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал в связи с непогодой использовать метро для поездок по Москве. Согласно прогнозам синоптиков, в течение 10 июня в столице ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

Сервисом "Московский инвестор" с 2023 года воспользовались более 1,5 тысячи раз. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Объем производства продуктов питания в столице вырос на 18% в 2024 году, сообщил заммэра Максим Ликсутов.