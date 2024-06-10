10 июня, 22:30Транспорт
График движения поездов на МЦД-2 изменился на 10 и 11 июня
В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, поезда на МЦД-2 курсируют по новому расписанию. Некоторые из них отменили, другие едут с увеличенными интервалами.
Изменения связаны с модернизацией станции Царицыно: ее переоборудуют в городской вокзал европейского уровня. Завершить строительство планируют в 2025 году. Эксперты ожидают, что с открытием вокзала пассажиропоток на одноименных станциях метро и МЦД вырастет до 142 тысяч человек в сутки.
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