Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 22:30

Транспорт

График движения поездов на МЦД-2 изменился на 10 и 11 июня

График движения поездов на МЦД-2 изменился на 10 и 11 июня

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График движения поездов на МЦД-2 изменится 10–11 июня

В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, поезда на МЦД-2 курсируют по новому расписанию. Некоторые из них отменили, другие едут с увеличенными интервалами.

Изменения связаны с модернизацией станции Царицыно: ее переоборудуют в городской вокзал европейского уровня. Завершить строительство планируют в 2025 году. Эксперты ожидают, что с открытием вокзала пассажиропоток на одноименных станциях метро и МЦД вырастет до 142 тысяч человек в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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