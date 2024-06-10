Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 15:15

Транспорт

Центр Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

Центр Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

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В центре Москвы ограничат движение в связи с проведением концерта, посвященного Дню России. Перекрытия введут 11 июня.

По данным ЦОДД, с 07:00 до 23:00 водители не смогут проехать по улице Ильинке – от Новой до Красной площади, по Варварке – от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Также перекрытия будут действовать в проезде от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Другие подробности о перекрытиях – в эфире телеканала Москва 24.

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