Центр Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

В центре Москвы ограничат движение в связи с проведением концерта, посвященного Дню России. Перекрытия введут 11 июня.

По данным ЦОДД, с 07:00 до 23:00 водители не смогут проехать по улице Ильинке – от Новой до Красной площади, по Варварке – от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Также перекрытия будут действовать в проезде от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Другие подробности о перекрытиях – в эфире телеканала Москва 24.

