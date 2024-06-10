10 июня, 14:30Транспорт
Более 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта появилось в Москве
Работу наземного общественного транспорта улучшили в 11 округах Москвы. Там запустили 15 новых и объединенных маршрутов.
Теперь жителям удобнее добираться до важных социальных объектов, станций метро и МЦД. За три весенних месяца были скорректированы трассы и добавлены остановки более чем на 100 маршрутах, а также запущены новые маршруты в разных районах города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.