Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 14:30

Транспорт

Более 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта появилось в Москве

Более 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта появилось в Москве

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В Москве появилось 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта

Работу наземного общественного транспорта улучшили в 11 округах Москвы. Там запустили 15 новых и объединенных маршрутов.

Теперь жителям удобнее добираться до важных социальных объектов, станций метро и МЦД. За три весенних месяца были скорректированы трассы и добавлены остановки более чем на 100 маршрутах, а также запущены новые маршруты в разных районах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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