Более 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта появилось в Москве

Работу наземного общественного транспорта улучшили в 11 округах Москвы. Там запустили 15 новых и объединенных маршрутов.

Теперь жителям удобнее добираться до важных социальных объектов, станций метро и МЦД. За три весенних месяца были скорректированы трассы и добавлены остановки более чем на 100 маршрутах, а также запущены новые маршруты в разных районах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

