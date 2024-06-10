Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 11:15

Транспорт

График движения поездов на МЦД-2 изменится 10–11 июня

График движения поездов на МЦД-2 изменится 10–11 июня

Дептранс Москвы рассказал об изменениях в работе транспорта на неделе

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай с пассажирами проедет в Москве уже в этом году

Новости мира: град снес часть носовой кабины самолета Austrian Airlines

В Москве появилось 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта

Расписание движения поездов изменится на МЦД-2 10 и 11 июня

Международный ралли-марафон" Шелковый путь" стартует 5 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июня

Новый веломаршрут обустроят на территории Южного порта

Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

10 и 11 июня на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) будут введены временные изменения в расписании движения поездов. Это связано с модернизацией станции Царицыно, где будет закрыт путь № 3.

В состав будущего городского вокзала входят станция "Царицыно" Замоскворецкой линии метро и одноименный остановочный пункт МЦД-2, а также остановки наземного городского транспорта. Полностью завершить модернизацию станции планируется в 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика