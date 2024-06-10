График движения поездов на МЦД-2 изменится 10–11 июня

10 и 11 июня на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) будут введены временные изменения в расписании движения поездов. Это связано с модернизацией станции Царицыно, где будет закрыт путь № 3.

В состав будущего городского вокзала входят станция "Царицыно" Замоскворецкой линии метро и одноименный остановочный пункт МЦД-2, а также остановки наземного городского транспорта. Полностью завершить модернизацию станции планируется в 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

