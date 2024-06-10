Дептранс Москвы рассказал об изменениях в работе транспорта на неделе

Расписание поездов временно изменится на Ярославском направлении. Некоторые рейсы отменят, у части поездов на маршрутах дальнего пригорода будут другие остановки, а интервалы движения увеличат до 15 минут.

С 9 июня автобусы с510 в сторону Рижского вокзала после МИИТа временно будут объезжать участок Трифоновской улицы без промежуточных остановок. В сторону Тихвинской улицы автобусы будут ходить как обычно.

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