Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 08:30

Транспорт

Дептранс Москвы рассказал об изменениях в работе транспорта на неделе

Дептранс Москвы рассказал об изменениях в работе транспорта на неделе

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Расписание поездов временно изменится на Ярославском направлении. Некоторые рейсы отменят, у части поездов на маршрутах дальнего пригорода будут другие остановки, а интервалы движения увеличат до 15 минут.

С 9 июня автобусы с510 в сторону Рижского вокзала после МИИТа временно будут объезжать участок Трифоновской улицы без промежуточных остановок. В сторону Тихвинской улицы автобусы будут ходить как обычно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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