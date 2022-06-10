В столице открыли новый городской вокзал Печатники МЦД-2

10 июня открыли новую станцию Печатники МЦД-2. Это не только платформа, а полноценный вокзал. Пользоваться городским транспортом теперь будет удобнее для 360 тысяч жителей юго-востока столицы. В будущем откроют и крупный транспортно-пересадочный узел.

Ключевая ставка вернулась на досанкционный уровень – до 9,5% годовых. Такое решение принял Центробанк России, снизив ее на полтора пункта.

В телеграмм-каналах появился прайс из нового McDonald’s. Уже установлено меню. Например, двойной чизбургер стоит 129 рублей, а цезарь ролл – 179 рублей. В меню остались и наггетсы – 69 рублей за 6 штук.

Украинский снаряд повредил жилой дом в центре Донецка. Видны повреждения квартиры на верхнем этаже. Снаряд выпустили ВСУ по Ворошиловскому району города. По сообщению ТАСС, был слышен звук двух летящих снарядов, а затем мощный гул. По предварительным данным, пострадавших нет.

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