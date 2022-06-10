Пассажирам пригородных электричек начали раздавать питьевую воду

Пассажирам пригородных электричек начали бесплатно раздавать питьевую воду на вокзалах Москвы. Это сделано в связи с жарой, которая пришла в столицу.

Воду раздают в вечерний час пик. Люди большим потоком уезжают из Москвы на дачи и в санатории, в том числе и на личном транспорте.

Что происходит в городе перед праздниками? Куда едут люди? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.