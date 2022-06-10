Питьевую воду начали раздавать на вокзалах Москвы из-за жары

Из-за жары пассажирам пригородных электричек начали бесплатно раздавать питьевую воду на вокзалах Москвы. Воду раздают в вечерний час пик.

Люди большим потоком уезжают из Москвы на дачи и в санатории, в том числе и на личном транспорте. О том, что происходит в городе перед праздниками, какие заторы есть на дорогах, какая погода предстоит в выходные – обо всем в сюжете канала Москва 24.