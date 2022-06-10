На столичных вокзалах из-за жары начали раздавать воду

Пассажирам семи московских ж/д вокзалов бесплатно раздают воду из-за жары. Об этом заявил Дептранс столицы.

Москвичам не стоит бояться обезьяньей оспы, большая часть населения привита, сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Постаматы в столице планируют устанавливать во дворах и на парковках.