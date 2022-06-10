Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль

В Москве открыли регистрацию на ночной велофестиваль. Он пройдет 9 июля в стиле неоновой вечеринки. Об этом сообщили в Дептрансе.

Санкции Киева против властей РФ недостойны какого-либо ответного шага Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Уголовное дело завели на водителя грузовика после ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи, сообщили в МВД.