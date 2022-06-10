В Чечне приземлился первый туристический чартер из Москвы. Загрузка – 100%. Об этом сообщили в Ростуризме.

Накануне там анонсировали летнюю полетную программу, а сервисы бронирования уже определили самые дешевые и популярные направления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

