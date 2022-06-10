Автомобильный мост открыли через Амур между РФ и Китаем

Между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост через реку Амур. Он соединил Благовещенск и Хэйхэ.

В КНР уже отправились восемь российских тягачей. С китайской стороны въехали грузовики, которые везут автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.