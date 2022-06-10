Грузовое движение открыли на первом автомобильном мосту между Россией и Китаем

На Дальнем Востоке открыли грузовое движение по мосту через Амур – между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Это событие отметили торжественно с обеих сторон. Происходящее транслировали, в том числе в Москве, Владивостоке и Пекине. На строительство этого моста ушло шесть лет. Он должен стать еще одной нитью, которая свяжет Россию и Китай. Ожидается, что по трассе через Амур будут перевозить до миллиона тонн грузов в год.

Масштабные военные учения прошли в Балтийском море. В них приняли участие корабли Балтийского флота, а также авиация – противолодочные самолеты ИЛ-38 и вертолеты Ка-27. По сценарию, морякам нужно было обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника. Для ее поиска использовали радиолокационные и гидроакустические приборы. После этого экипажи противолодочных кораблей открыли огонь из реактивных бомбометных установок и торпедных орудий. Всего в маневрах задействовали около 10 тысяч военнослужащих и порядка двух тысяч единиц боевой техники.

В Сочи совершил аварийную посадку пассажирский Boeing, летевший из Казани. У него внезапно задымилось шасси. Известно, что самолет принадлежит компании Nordwind. На его борту были почти 200 пассажиров. Посадка прошла штатно, все вышли из лайнера самостоятельно. Никто не пострадал. Следователи уже установили, что никакого возгорания не было. Как объяснили эксперты, шасси иногда может задымиться из-за перегрева в системе торможения.

В Иркутске загорелась усадьба, построенная более полувека назад. Она входит в список объектов культурного наследия области. Площадь возгорания уже достигла 200 квадратных метров. В доме давно никто не живет, поэтому обошлось без пострадавших. Отмечается, что здание уже горело в феврале этого года.



В Дагестане камнепад заблокировал дорогу к 15 селам. 4 тысячи местных жителей оказались заблокированы в своих деревнях. В районной администрации говорят, что сейчас дорогу продолжает засыпать валунами, расчищать ее опасно. К работам приступят, когда позволит погода.

Анапу сильно затопило после мощного ливня. На некоторых улицах уровень воды едва ли не по колено. Автомобилисты с трудом преодолевают затопленные участки.