"Это наш город": Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность 300 тыс москвичей

Запуск Бирюлевской линии метро улучшит транспортную доступность 300 тысяч жителей Москвы. На этой линии метро будут пересадки на БКЛ, МЦК и планируемый МЦД-5. Проект первого участка строительства утвердили в 2021 году. Планируется построить станции с рабочими названиями "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

