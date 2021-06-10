В СК призвали ускорить разработку регламента для электросамокатов

Следственный комитет обратился в МВД и Минтранс с просьбой ускорить разработку правил для электросамокатов. Причина – рост аварий с этим транспортом.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о ситуациях, связанных с безопасностью использования электросамокатов.

"По статистике, за последние два года в нашей стране в результате происшествия с ними погибли 10 человек. Помимо этого, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан. Это те, которые управляли электросамокатом, и прохожие пешеходных зон", – сообщила Петренко.

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