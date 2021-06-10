В МВД предложили сделать техосмотр личных авто добровольным

МВД РФ предлагает ввести добровольный техосмотр вместо обязательного для личных легковых автомобилей. Об этом сообщил глава ГИБДД.

Кроме того, МВД предлагает разрешить водителям получать ОСАГО без техосмотра личного авто и диагностической карты.