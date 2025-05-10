Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 мая

В столице запустили маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки и переправу до причала Захарково. Уже в этом году запустят третий регулярный маршрут "Новоспасский – ЗИЛ", который свяжет четыре района

Почти 50 станций Московского метро признаны объектами культурного наследия России, заявил Сергей Собянин в телеграм-канале. Многие из них связаны с историей Великой Отечественной войны. К примеру, мозаичные панно для "Автозаводской" и "Павелецкой" создавались в блокадном Ленинграде.

Москва побила рекорды по туристическому потоку в майские праздники. Среди иностранцев по числу визитов в город лидируют китайские туристы. Следом идут путешественники из Индии, Турции, Ирана, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии.