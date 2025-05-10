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Новости

Новости

10 мая, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 мая

Маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки запустили в Москве

Автопробег ретроавтомобилей завершился на Поклонной горе

Около 200 ретроавтомобилей и мотоциклов примут участие в автопробеге в столице

Сергей Собянин: московское метро стало частью истории России

Юбилейный автопробег ретроавтомобилей "Круг Победы" пройдет на Поклонной горе

Автопробег ретроавтомобилей "Круг Победы" пройдет в Москве 10 мая

"Мой район. Новости": панорамный мост связал станции "Текстильщики" двух линий метро

"Мой район. Новости": депо "Столбово" приняло первый поезд метро

Теплоходы начали курсировать от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина

В столице запустили маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки и переправу до причала Захарково. Уже в этом году запустят третий регулярный маршрут "Новоспасский – ЗИЛ", который свяжет четыре района

Почти 50 станций Московского метро признаны объектами культурного наследия России, заявил Сергей Собянин в телеграм-канале. Многие из них связаны с историей Великой Отечественной войны. К примеру, мозаичные панно для "Автозаводской" и "Павелецкой" создавались в блокадном Ленинграде.

Москва побила рекорды по туристическому потоку в майские праздники. Среди иностранцев по числу визитов в город лидируют китайские туристы. Следом идут путешественники из Индии, Турции, Ирана, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии.

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