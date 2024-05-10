Рейд на электросамокатчиков стартует 10 мая в Москве

В пятницу, 10 мая, в Москве стартует рейд на электросамокатчиков. Госавтоинспекция до воскресенья, 12 мая, будет усиленно проверять водителей средств индивидуальной мобильности, а также велосипедистов.

Автоинспекторы разъяснят правила, напомнят об обязательном ношении защитной экипировки. По итогам апрельского рейда инспекторы пресекли более 7 тысяч нарушений со стороны самокатчиков и велосипедистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.