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10 мая, 09:15

Транспорт

Рейд на электросамокатчиков стартует 10 мая в Москве

Рейд на электросамокатчиков стартует 10 мая в Москве

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В пятницу, 10 мая, в Москве стартует рейд на электросамокатчиков. Госавтоинспекция до воскресенья, 12 мая, будет усиленно проверять водителей средств индивидуальной мобильности, а также велосипедистов.

Автоинспекторы разъяснят правила, напомнят об обязательном ношении защитной экипировки. По итогам апрельского рейда инспекторы пресекли более 7 тысяч нарушений со стороны самокатчиков и велосипедистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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