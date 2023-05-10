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Новости часа: Грузия допустит прямые полеты авиакомпаний РФ, не подпавших под санкции

Новости часа: Грузия допустит прямые полеты авиакомпаний РФ, не подпавших под санкции

Новости часа: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Грузия будет впускать самолеты не подпавших под санкции авиакомпаний РФ

Новости часа: прямые рейсы между Россией и Грузией могут возобновить до конца мая

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией

Новости часа: Собянин рассказал про гастрофестиваль "Рыбная неделя" в столице

Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

Авиакомпании РФ будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси

Новости часа: Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грузия допустит прямые полеты российских авиакомпаний, которые не подпали под санкции, после получения данных от РФ. Об этом сообщили Минэкономики.

Израиль готов к расширению кампании и нанесению мощных ударов по сектору Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Партию электросудов готовят к отправке в Москву из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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