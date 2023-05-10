Новости часа: Грузия допустит прямые полеты авиакомпаний РФ, не подпавших под санкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грузия допустит прямые полеты российских авиакомпаний, которые не подпали под санкции, после получения данных от РФ. Об этом сообщили Минэкономики.

Израиль готов к расширению кампании и нанесению мощных ударов по сектору Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Партию электросудов готовят к отправке в Москву из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.