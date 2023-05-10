Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией

Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, а также разрешил продажи туров в эту страну. Указ опубликован 10 мая.

С 2019 года отечественным авиаперевозчикам было запрещено летать в Грузию, а турагентам не рекомендовалось продавать туда путевки. В Ассоциации туроператоров сообщили, что первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая.

Авиакомпании уже начали подготовку к возобновлению полетов, сообщили в пресс-службе Минтранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.