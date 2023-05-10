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Транспорт

Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией

Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией

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Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, а также разрешил продажи туров в эту страну. Указ опубликован 10 мая.

С 2019 года отечественным авиаперевозчикам было запрещено летать в Грузию, а турагентам не рекомендовалось продавать туда путевки. В Ассоциации туроператоров сообщили, что первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая.

Авиакомпании уже начали подготовку к возобновлению полетов, сообщили в пресс-службе Минтранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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