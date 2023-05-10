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Транспорт

Авиакомпании РФ будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси

Авиакомпании РФ будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси

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Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов между Россией и Грузией, сообщили в пресс-службе Минтранса. Отечественные перевозчики будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси на судах российского производства.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что первые рейсы будут запущены до конца мая, если с грузинской стороны не будет сложных требований.

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