Авиакомпании РФ будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси

Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов между Россией и Грузией, сообщили в пресс-службе Минтранса. Отечественные перевозчики будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси на судах российского производства.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что первые рейсы будут запущены до конца мая, если с грузинской стороны не будет сложных требований.