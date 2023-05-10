14:15Транспорт
Авиакомпании РФ будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси
Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов между Россией и Грузией, сообщили в пресс-службе Минтранса. Отечественные перевозчики будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси на судах российского производства.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что первые рейсы будут запущены до конца мая, если с грузинской стороны не будет сложных требований.