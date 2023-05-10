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Транспорт

"Актуальный репортаж": узловую станцию "Тихорецкая" открыли в Краснодарском крае

"Актуальный репортаж": узловую станцию "Тихорецкая" открыли в Краснодарском крае

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Более 800 дополнительных поездов перевозили пассажиров по России во время майских выходных. А в прошлом году железнодорожные маршруты впервые за долгое время обогнали авиационные по популярности. Вслед за спросом растут и инвестиции. В Краснодарском крае после модернизации открыли узловую станцию "Тихорецкая".

Каким образом она меняет пропускную способность всей линии и куда теперь можно добраться еще удобнее? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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