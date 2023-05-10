Новости часа: пять станций метро от "Автозаводской" до "Орехово" открыли в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" снова открыт для пассажиров. Об этом сообщили в Дептрансе.

Все природные пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушили. Об этом заявили в МЧС.

Стремительное потепление началось в Москве. В среду, 10 мая, синоптики обещают до 17 градусов тепла.