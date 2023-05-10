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Общество

Новости часа: пять станций метро от "Автозаводской" до "Орехово" открыли в столице

Новости часа: пять станций метро от "Автозаводской" до "Орехово" открыли в столице

Собянин рассказал об открытии движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Время ожидания автозапчастей на иномарку в России выросло до шести месяцев

Участок Замоскворецкой линии метро открыли в Москве спустя полгода реконструкции

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 50 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

Бесплатные лекции для велосипедистов пройдут в столице

"Утро": затор длиной в пять километров образовался на Ярославском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" снова открыт для пассажиров. Об этом сообщили в Дептрансе.

Все природные пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушили. Об этом заявили в МЧС.

Стремительное потепление началось в Москве. В среду, 10 мая, синоптики обещают до 17 градусов тепла.

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