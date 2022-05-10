Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Движенме на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено. В настоящее время его вводят в график.

Ранее поезда не ходили от "Планерной" до "Октябрьского Поля" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.