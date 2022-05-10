В Москве обновили прогулочные речные маршруты. Сезон навигации стартовал в конце апреля.

Ежегодно такой вид прогулки выбирают свыше миллиона человек. На всех причалах есть табло с расписанием и картой. Чтобы пассажиры не запутались, у каждого маршрута свой цвет. Где купить билеты и что с ценами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.