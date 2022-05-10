Москвичи в майские праздники активно отдыхали у воды

Несмотря на переменчивую погоду, многие туристы провели майские праздники у воды. Сезон речной навигации стартовал в конце апреля. Ежегодно такой вид прогулки выбирают свыше миллиона человек.

На обновленных причалах Москвы обновлена навигация, размещены информационные табло. На Москве-реке можно как просто покататься, так и оперативно пересечь водную гладь ради другого берега. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.