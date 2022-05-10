Москвичей предупредили о перекрытиях из-за переброски техники в Алабино

Военная техника, которая участвовала в параде в честь дня победы, возвращается из Печатников на базу в Алабино. Из-за этого частично перекрыто движение на МКАД и некоторых участках Волгоградского проспекта.

Водителей предупредили о том, что необходимо выбирать пути объезда. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.