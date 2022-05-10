Эскалатор на станции метро "Текстильщики" закроют на ремонт

Эскалатор на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии закроют на ремонт 12 мая. Все работы собираются завершить до 17 июня.

Как ранее сообщалось, до конца этого года в московском метрополитене планируют отремонтировать более 100 эскалаторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.