Москвичам рассказали о новом речном маршруте

Из Москвы в Химки открыт новый теплоходный маршрут. Корабли отправляются каждые 20 минут Северного речного вокзала. Пассажиры могут приобрести разные типы билетов, в том числе без лимита поездок.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.