Маршруты движения трамваев на севере Москвы временно изменены из-за поврежденного кабеля

Из-за повреждения кабеля в столице временно изменены маршруты движения трамваев № 27 и № 29. Они ходят от метро "Войковская" до Михалково. От Михалково до метро "Дмитровская" ходят автобусы.

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