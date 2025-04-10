Москвичам рассказали о главных городских новостях

На участке Южной рокады достраивают автомобильную развязку в районе Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта. Она позволит тысячам жителям юга столицы сэкономить время в пути и разгрузит часть дорог.

В праздники и выходные дни часть набережной Тараса Шевченко вновь станет полностью пешеходной. Речь идет про участок от дома 12 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион". Его будут закрывать для транспорта в выходные и праздники до 27 октября.

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