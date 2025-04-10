Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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10 апреля, 22:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных городских новостях

Москвичам рассказали о главных городских новостях

Сезон летней навигации начнется в Москве 24 апреля

"Московский патруль": число парковок с динамическим тарифом вырастет в столице в 2025 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 апреля

Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Сергей Собянин открыл обновленное трамвайное депо им Апакова

Собянин посетил обновленное трамвайное депо имени Апакова

В Москве начали подготовку к открытию круизной навигации

"Мой район. Новости": строительство вокзала Петровско-Разумовская завершено на 80%

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 апреля

На участке Южной рокады достраивают автомобильную развязку в районе Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта. Она позволит тысячам жителям юга столицы сэкономить время в пути и разгрузит часть дорог.

В праздники и выходные дни часть набережной Тараса Шевченко вновь станет полностью пешеходной. Речь идет про участок от дома 12 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион". Его будут закрывать для транспорта в выходные и праздники до 27 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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