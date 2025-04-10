Сезон летней навигации начнется в Москве 24 апреля. В настоящее время на Северном и Южном речных вокзалах идет активная подготовка. Там проверяют гидро-технические сооружения, причалы и убирают территорию.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, столица вернула себе статус порта пяти морей. Речные вокзалы стали не только транспортными объектами, но и точками притяжения.

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