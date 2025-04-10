Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 22:15

Транспорт

Сезон летней навигации начнется в Москве 24 апреля

Сезон летней навигации начнется в Москве 24 апреля

"Московский патруль": число парковок с динамическим тарифом вырастет в столице в 2025 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 апреля

Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Сергей Собянин открыл обновленное трамвайное депо им Апакова

Собянин посетил обновленное трамвайное депо имени Апакова

В Москве начали подготовку к открытию круизной навигации

"Мой район. Новости": строительство вокзала Петровско-Разумовская завершено на 80%

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 апреля

Городские камеры зафиксировали плотное движение на Варшавском шоссе

Сезон летней навигации начнется в Москве 24 апреля. В настоящее время на Северном и Южном речных вокзалах идет активная подготовка. Там проверяют гидро-технические сооружения, причалы и убирают территорию.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, столица вернула себе статус порта пяти морей. Речные вокзалы стали не только транспортными объектами, но и точками притяжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика