Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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10 апреля, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 апреля

Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Сергей Собянин открыл обновленное трамвайное депо им Апакова

Собянин посетил обновленное трамвайное депо имени Апакова

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 10 апреля.

В Москве завершилась реконструкция трамвайного депо имени Апакова. Оно стало первым обновленным предприятием в рамках масштабной модернизации всей трамвайной сети столицы. На открытии побывал Сергей Собянин. Теперь депо сможет обслуживать до 77 современных вагонов и работать с шестью маршрутами в пяти округах.

Зима вернулась в столицу. Мокрый снег, гололедица и сугробы попали в сюжеты зарубежных СМИ. Американское издание U.S. News & World Report написало о метели на Красной площади. Аномальные погодные явления фиксируются сейчас по всему миру.

В московском Гостином Дворе открылась Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. До конца недели крупнейшие издательства представят свои новинки, включая художественную прозу, мемуары и книги по саморазвитию. Гостям ярмарки доступна также обширная программа: лекции, встречи с авторами и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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