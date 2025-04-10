В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 апреля

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на пересечении Большой Академической и Валаамской улиц, на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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