Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Вербное воскресенье до городских кладбищ впервые запустят 32 специальных маршрута. Более 450 автобусов будут бесплатно перевозить пассажиров от ближайших станций метро и МЦД. Маршруты Э, Э-1, Э-2, Э-3 и другие усиленные регулярные маршруты будут работать также на Пасху и Красную горку.

"Ежегодно благодаря проектам дорожных кураторов ЦОДД реализуется более тысячи изменений в городе. В ТиНАО на этот год специалисты подготовят около 40 проектов – по ним в планах организовать 20 пешеходных переходов, обустроить 10 островков безопасности, изменить скоростной режим на двух участках и сделать дополнительные полосы на 10 участках", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва и Сан-Паулу расширяют сотрудничество в сфере развития регулярного речного электротранспорта. Совместно с бразильскими коллегами планируется разработать пилотный проект электросудна для Сан-Паулу.