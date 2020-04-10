Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье

Собянин рассказал о внедрении биометрии на всех турникетах метро и наземного транспорта

Собянин рассказал о внедрении биометрии на всех турникетах метро и наземного транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Оплату по биометрии введут на всех турникетах метро и МЦК до конца 2025 года

"Мой район. Новости": пешеходный переход оборудуют на улице Бестужевых в Отрадном

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 апреля

"Мой район. Новости": новый речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ свяжет 4 района Москвы

Движение в ТиНАО сделают еще безопаснее благодаря новым проектам ЦОДД

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Вербное воскресенье до городских кладбищ впервые запустят 32 специальных маршрута. Более 450 автобусов будут бесплатно перевозить пассажиров от ближайших станций метро и МЦД. Маршруты Э, Э-1, Э-2, Э-3 и другие усиленные регулярные маршруты будут работать также на Пасху и Красную горку.

"Ежегодно благодаря проектам дорожных кураторов ЦОДД реализуется более тысячи изменений в городе. В ТиНАО на этот год специалисты подготовят около 40 проектов – по ним в планах организовать 20 пешеходных переходов, обустроить 10 островков безопасности, изменить скоростной режим на двух участках и сделать дополнительные полосы на 10 участках", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва и Сан-Паулу расширяют сотрудничество в сфере развития регулярного речного электротранспорта. Совместно с бразильскими коллегами планируется разработать пилотный проект электросудна для Сан-Паулу.

Читайте также
транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика