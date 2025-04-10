Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Дизайн новой станции Троицкой линии метро будет посвящен выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову, сообщил Сергей Собянин. Станция "Вавиловская" расположится вдоль Ленинского проспекта с выходом в том числе в сторону Ломоносовского.

"В рамках реорганизации участка площадью 3,28 гектара в районе Очаково-Матвеевское создадут современный деловой квартал с научно-производственными, общественными, культурными и другими объектами. Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в районе Очаково-Матвеевское создадут более 4,4 тысячи рабочих мест", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В столице за счет внебюджетных средств возводят 194 соцобъекта: образовательные, медицинские, спортивные и культурные. Социальные учреждения появятся во всех округах, больше всего – в Новомосковском административном округе.