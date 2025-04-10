Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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10 апреля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Оплату по биометрии введут на всех турникетах метро и МЦК до конца 2025 года

"Мой район. Новости": пешеходный переход оборудуют на улице Бестужевых в Отрадном

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 апреля

"Мой район. Новости": новый речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ свяжет 4 района Москвы

Движение в ТиНАО сделают еще безопаснее благодаря новым проектам ЦОДД

Станцию метро "Трубная" украсили пасхальными яйцами

Москвичи воспользовались оплатой по биометрии в городском транспорте 150 млн раз

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РЖД запустят продажи билетов за 180 дней в ближайшее время

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Дизайн новой станции Троицкой линии метро будет посвящен выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову, сообщил Сергей Собянин. Станция "Вавиловская" расположится вдоль Ленинского проспекта с выходом в том числе в сторону Ломоносовского.

"В рамках реорганизации участка площадью 3,28 гектара в районе Очаково-Матвеевское создадут современный деловой квартал с научно-производственными, общественными, культурными и другими объектами. Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в районе Очаково-Матвеевское создадут более 4,4 тысячи рабочих мест", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В столице за счет внебюджетных средств возводят 194 соцобъекта: образовательные, медицинские, спортивные и культурные. Социальные учреждения появятся во всех округах, больше всего – в Новомосковском административном округе.

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